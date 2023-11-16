16 ноября, 18:53
Военная операция на Украине

СМИ: спецпредставитель США намекала на прекращение помощи во время визита в Киев

Национальный банк Украины прогнозирует, что финансовая помощь стране со стороны западных доноров будет сокращаться и составит в следующем году $38,5 млрд, а в 2025-м - $25 млрд, тогда как в 2023-м государство, предположительно, получит более $45 млрд

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер во время своего визита в Киев в прошлом месяце "подводила" украинские власти к мысли о существовании в условиях прекращения американской финансовой поддержки. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

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"На встречах Пенни пыталась подводить к мысли <...>, что американской помощи нет. Что надо за следующий год сделать, чтобы ваша экономика выстояла даже в такой ситуации? И это так всех нормально напрягло", - рассказал изданию знакомый с ходом встреч Притцкер с представителями властей Украины источник.

Авторы статьи предполагают, что спецпредставитель неслучайно спрашивала о планах Киева по восстановлению экономики на следующий год, так как в ноябре 2024 произойдут выборы президента США, а смена главы государства может привести к сокращению или прекращению поддержки. "Украинская правда" предполагает, что Притцкер хочет "показать успех" своей работы, чтобы сохранить свой пост в случае победы Джо Байдена.

Национальный банк Украины прогнозирует, что финансовая помощь стране со стороны западных доноров будет сокращаться и составит в следующем году $38,5 млрд, а в 2025-м - $25 млрд, тогда как в 2023-м государство, предположительно, получит более $45 млрд. В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев в текущем и будущем годах ожидает от западных доноров финансовую помощь в размере $42 млрд для покрытия бюджетных расходов.

Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины посетила Украину 16 октября вместе с помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном. Сообщалось, что американские эмиссары встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, другими должностными лицами, а также представителями деловых кругов. Стороны обсудили в том числе потенциальное участие "частного сектора в будущем восстановлении Украины". 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
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