16 ноября, 18:57,
обновлено 16 ноября, 19:28
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявило, что Израиль сможет вернуть заложников только за определенную движением цену

Иначе "все планы врага потерпят неудачу", утверждает глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Израиль сможет вернуть заложников, находящихся в руках радикальных группировок в секторе Газа, только за цену, которую определит палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил глава политбюро движения Исмаил Хания.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Все планы врага потерпят неудачу, он не сможет достигнуть своих целей и не вернет пленных, кроме как за цену, которую определит палестинское сопротивление", - указал Хания, слова которого привел телеканал Al Jazeera.

Лидер движения указал, что если израильские силы настроены на то, "чтобы сражение было долгим, то ХАМАС готово к этому". Вместе с тем он указал на необходимость оказать давление на Израиль, чтобы "заставить врага прекратить агрессию, снять блокаду сектора и открыть пограничные переходы для доставки в Газу самого необходимого".

Хания призвал арабские и мусульманские страны выполнить решения недавнего саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, "указывающие на необходимость прорвать блокаду Газы и остановить агрессию Израиля". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация