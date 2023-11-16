ХАМАС заявило, что Израиль сможет вернуть заложников только за определенную движением цену

Иначе "все планы врага потерпят неудачу", утверждает глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Израиль сможет вернуть заложников, находящихся в руках радикальных группировок в секторе Газа, только за цену, которую определит палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил глава политбюро движения Исмаил Хания.

"Все планы врага потерпят неудачу, он не сможет достигнуть своих целей и не вернет пленных, кроме как за цену, которую определит палестинское сопротивление", - указал Хания, слова которого привел телеканал Al Jazeera.

Лидер движения указал, что если израильские силы настроены на то, "чтобы сражение было долгим, то ХАМАС готово к этому". Вместе с тем он указал на необходимость оказать давление на Израиль, чтобы "заставить врага прекратить агрессию, снять блокаду сектора и открыть пограничные переходы для доставки в Газу самого необходимого".

Хания призвал арабские и мусульманские страны выполнить решения недавнего саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, "указывающие на необходимость прорвать блокаду Газы и остановить агрессию Израиля".