Венесуэла рассчитывает продвинуться в присоединении к БРИКС при председательстве РФ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Венесуэла надеется продвинуться в вопросе присоединения к БРИКС при председательстве России в организации в 2024 году. Об этом заявил "Известиям" министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

"На встрече в Йоханнесбурге в Африке Венесуэла выступила в качестве партнера БРИКС. Сейчас мы ожидаем председательство России в БРИКС в 2024 году, чтобы сделать еще один шаг к вступлению в альянс", - сказал он.

Министр также указал на "энергетический и экономический потенциал" республики. "Венесуэла обладает влиянием в латиноамериканском регионе. Мы верим в то, что Венесуэла станет частью БРИКС, хотя уже сейчас работаем со странами БРИКС, и наше сотрудничество будет только усиляться", - добавил он.

"Мы надеемся, что под председательством России нас ожидает значительное продвижение, в частности решение геополитических проблем, присутствующих в мире в данный момент", - заключил глава МИД.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.