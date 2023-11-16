США предупредили Израиль о возможной приостановке для него программы безвизового въезда

Как сообщили в Госдепе, это связано с тем, что на Западном берегу реки Иордан есть американцы, которые не могут пройти через Израиль транзитом

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты предупредили Израиль, что могут приостановить его участие в программе безвизового въезда. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Что касается программы безвизового въезда, то мы осведомлены о том, что на Западном берегу [реки Иордан] есть американцы, граждане США, которые не могут пройти через Израиль транзитом, как им это разрешено в соответствии с требованиями программы безвизового въезда. Мы выразили обеспокоенность по этому поводу правительству Израиля, <...> мы ожидаем, что Израиль урегулирует эти опасения", - сказал представитель Госдепа.

Миллер при этом указал, что в противном случае США "могут принять меры", если Израиль "не будет [соблюдать положения программы о безвизовом въезде]". "Есть целый спектр мер, которые могут быть приняты для исправления положения до того, как [безвизовая] программа будет полностью остановлена [для Израиля]", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли США приостановить действие этой программы для Израиля.

Представитель Госдепа уточнил, что такие меры могут быть применены в отношении любой страны, которая не соблюдает положения этой программы, но выразил надежду на то, что Израиль будет их выполнять. Миллер не стал приводить других подробностей.