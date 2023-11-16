Spiegel: Си Цзиньпин ни на йоту не отступает от "дружбы без границ" с Путиным

В статье издания говорится, что встреча президента США и председателя КНР - это "временное перемирие во время холодной войны между супердержавами"

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина не привела к существенному улучшению отношений двух стран, не говоря уже о прорыве в них. Об этом говорится в статье издания Der Spiegel, посвященной переговорам лидеров Китая и Соединенных Штатов.

"Это не является существенным улучшением, не говоря уже о прорыве, в исторически плохих отношениях между Китаем и США. Это в лучшем случае своего рода временное перемирие во время холодной войны между супердержавами", - считает обозреватель издания. По его мнению, "Байден и Си Цзиньпин как не внесли какого бы то ни было вклада" в урегулирование ситуации на Украине, "так и не сформулировали хотя бы идеи, как можно было бы остановить конфликт на Ближнем Востоке". Немецкий журналист полагает, что в обоих случаях ответственность несет Си Цзиньпин.

Также обозреватель Der Spiegel утверждает, что "Си Цзиньпин ни на йоту не отступает от "дружбы без границ", в которой поклялся [президенту России] Владимиру Путину" перед началом СВО на Украине. В феврале 2022 года Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление, в котором говорилось, что дружба между двумя странами "не имеет границ". Кроме того, автор статьи полагает, что "в ближневосточном конфликте Си Цзиньпин придерживается ложного нейтралитета", который в конечном итоге "сводится к поддержке Ирана и его союзников на Ближнем Востоке".

Ранее Байден и Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Эти переговоры стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча президента США и лидера Китая состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.