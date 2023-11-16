16 ноября, 19:43,
обновлено 16 ноября, 20:47
Саммит АТЭС

Байден заявил, что стремится не допускать недопонимания с Си Цзиньпином

По словам американского лидера, Вашингтон привержен дипломатическому взаимодействию с Пекином

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассчитывает не допускать недопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином, Вашингтон привержен дипломатическому взаимодействию с Пекином.

"Я намерен ответственным образом управлять конкуренцией между США и КНР", - сказал американский лидер, выступая на встрече с главами корпораций и представителями крупного бизнеса, проходящей на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. "Именно этого ожидает от нас мир. И я обещаю, что именно так мы и делаем. Я встретился вчера с Си [Цзиньпином] как лидер с лидером, чтобы обеспечить отсутствие неверного понимания между нами", - сказал Байден.

По словам президента США, его контакты с Си Цзиньпином "всегда были откровенными и конструктивными". "Я вновь заявил председателю Си [Цзиньпину], что США не ищут конфликта. И вчера мы объявили о возобновлении контактов по военным каналам связи, чтобы снизить риск случайного просчета", - добавил американский лидер.

Говоря о позиции США по отношению к Китаю, он подчеркнул: "Мы будем привержены дипломатии, предотвращению недопонимания, будем избегать неожиданностей. Стабильные отношения между двумя крупнейшими экономиками в мире - это не только хорошо для двух экономик, но и для мира", - добавил Байден.

Ранее Байден и Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Эти переговоры стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая очная встреча президента США и лидера Китая состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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