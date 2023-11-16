16 ноября, 20:13,
обновлено 16 ноября, 20:53

Договоренности США и КНР включают телефонные контакты между военачальниками

Как заявили в Пентагоне, предстоит поработать с китайскими военными, чтобы "закрепить эти принципы"

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Новые договоренности США и КНР подразумевают в том числе возобновление телефонных контактов между командующими на театре военных действий. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"США и КНР договорились возобновить телефонные переговоры между командующими на театре военных действий. Министр [обороны США Ллойд] Остин приветствует это объявление, и мы встретимся с его коллегой, когда станет известно, кто это. Поскольку эти соглашения были достигнуты только вчера, мы знаем, что нам предстоит поработать с военными КНР, чтобы закрепить эти принципы", - сказала она.

"Министр Остин сказал, что поддержание открытых линий связи между нашими вооруженными силами имеет важное значение, чтобы избежать недопонимания и просчетов, которые могут привести к кризису или конфликту", - добавила Сингх.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне. Их переговоры состоялись на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Лидеры двух стран договорились восстановить общение на высоком уровне между вооруженными силами двух стран на основе равенства и уважения, рабочие встречи министров обороны КНР и США, механизм консультаций по вопросам безопасности на море и телефонные разговоры между командующими зонами боевого командования, сообщило агентство Синьхуа.

Переговоры председателя КНР с нынешним главой Белого дома - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встречаются второй раз (первый был в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах, в ходе визита запланировано его участие в саммите АТЭС. 

Теги:
СШАКитайОстин, Ллойд
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