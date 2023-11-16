СМИ: глава МИД Греции обсудил в Палестине возможности гуманитарных коридоров в Газе

Йоргос Герапетритис выразил озабоченность постоянно ухудшающимся гуманитарным кризисом

АФИНЫ, 16 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис обсудил в Палестине и Израиле возможности вклада Афин в создание устойчивых гуманитарных коридоров в секторе Газа и выразил озабоченность постоянно ухудшающимся гуманитарным кризисом. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на источники в греческом внешнеполитическом ведомстве.

По его словам, в штаб-квартире Палестинской национальной администрации в Рамалле Герапетритис встретился с палестинским министром иностранных дел Риядом аль-Малики и был принят премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе. "Министр был проинформирован о ситуации в регионе и взглядах палестинского руководства. Герапетритис обсудил предложение, которое было им ранее сформулировано о гуманитарной паузе и путях вклада нашей страны (Греции - прим. ТАСС) в создание устойчивых гуманитарных коридоров в Газе с целью бесперебойных поставок базовых товаров (вода, продукты питания, лекарства), оказания медицинских услуг, а также восстановления поврежденной основной инфраструктуры (сетей водоснабжения и электроснабжения)", - отметили дипломатические источники.

После завершения своих контактов на Западном Берегу реки Иордан Герапетритис побывал в МИД Израиля в Иерусалиме, где провел встречу с израильским министром иностранных дел Эли Коэном.

"Герапетритис обсудил ситуацию в регионе и передал своему коллеге обеспокоенность палестинской стороны постоянно ухудшающимся гуманитарным кризисом. Встречи подтвердили, что Греция остается надежным и искренним собеседником всех сторон и продолжит усилия на всех уровнях для оказания как можно более скорой помощи гражданскому населению и пострадавшим", - указали диписточники.