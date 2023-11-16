По словам главы Пентагона Ллойда Остина, в ведомстве "воодушевлены планами возобновления контактов между военными" двух стран

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат стремиться к практической дискуссии с КНР на всех уровнях. Соответствующее заявление он сделал на брифинге, текст которого приводит пресс-служба Пентагона.

По словам Остина, в Пентагоне "воодушевлены планами возобновления контактов между военными" США и Китая. "Я неоднократно говорил, что ничто не может заменить постоянный и содержательный диалог между высшим руководством. Поэтому мы продолжим стремиться к практической дискуссии с КНР как на уровне лидеров, так и на рабочем уровне", - подчеркнул шеф Пентагона.