16 ноября, 20:32,
обновлено 16 ноября, 20:49

США продолжат стремиться к практической дискуссии с КНР на всех уровнях

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, в ведомстве "воодушевлены планами возобновления контактов между военными" двух стран

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат стремиться к практической дискуссии с КНР на всех уровнях. Соответствующее заявление он сделал на брифинге, текст которого приводит пресс-служба Пентагона.

По словам Остина, в Пентагоне "воодушевлены планами возобновления контактов между военными" США и Китая. "Я неоднократно говорил, что ничто не может заменить постоянный и содержательный диалог между высшим руководством. Поэтому мы продолжим стремиться к практической дискуссии с КНР как на уровне лидеров, так и на рабочем уровне", - подчеркнул шеф Пентагона. 

Теги:
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