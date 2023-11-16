Абхазия запретит въезд в страну НПО, считающим ее оккупированной территорией

Глава МИД республики Инал Ардзинба отметил, что на официальном сайте агентства США по международному развитию USAID опубликована информация о том, что в его стране реализуются проекты, нацеленные на "противодействие пагубному влиянию Кремля"

СУХУМ, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил в четверг, что для международных неправительственных организаций (НПО), рассматривающих республику как оккупированную территорию, в ближайшее время будет запрещен въезд в страну. Об этом сообщила пресс-служба МИД по итогам онлайн-конференции с участием глав МИД Южной Осетии и Никарагуа Ахсара Джиоева и Дениса Монкады, посла Абхазии в Сирии Мухаммада Али, полпреда Абхазии в Приднестровье Александра Ватамана и главного редактора московской редакции Alpha News (от Республики Армения) Айка Халатяна.

"Для тех, кто хочет разрушить абхазо-российские отношения и рассматривает Республику Абхазия как оккупированную территорию, наши двери будут закрыты в самое ближайшее время", - приводятся слова Ардзинбы в сообщении.

Глава МИД Абхазии отметил, что на официальном сайте агентства США по международному развитию USAID опубликована информация о том, что в Республике Абхазия реализуются проекты, нацеленные на "противодействие пагубному влиянию Кремля", а также на "восстановление территориальной целостности Грузии". Ардзинба также подчеркнул, что дезинформируют Министерство иностранных дел Абхазии относительно реальных целей и задач реализуемых ими проектов, и агентства ООН.

Абхазский министр сообщил, что "в ближайшее время выйдет указ президента, который внесет изменения в регулирование деятельности международных неправительственных организаций в Абхазии". "Самая главная цель этих изменений - повышение прозрачности деятельности, обеспечение нашего суверенитета и купирование попыток вмешательства в наши внутренние дела", - цитирует Ардзинбу его пресс-служба.

Отмечается, что участники онлайн-конференции обсудили актуальные тенденции деятельности западных НПО и агентств ООН в странах присутствия, обменялись опытом работы в сфере противодействия деструктивному влиянию этих международных структур.