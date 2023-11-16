16 ноября, 20:58

В Пентагоне допустили, что корабль США не был целью йеменского БПЛА

При этом дрон слишком близко подлетел к эсминцу Thomas Hudner, в связи с чем командир посчитал необходимым атаковать и сбить беспилотник, отметила заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Пентагон пока исходит из того, что американский ракетный эсминец Thomas Hudner не был целью йеменского беспилотного летательного аппарата, который направлялся в сторону корабля и был уничтожен. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря военного ведомства США Сабрина Сингх на брифинге.

"По нашей оценке на данный момент, предполагаемой целью был не Hudner, но беспилотник подлетел настолько близко к экипажу, что командир счел необходимым атаковать и сбить дрон", - сказала она.

В среду Пентагон сообщил, что ракетный эсминец США Thomas Hudner класса Arleigh Burke сбил вылетевший с территории Йемена беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону корабля. В Минобороны США сообщили, что в результате инцидента "пострадавших не было, ущерб кораблю не нанесен". Пока неясно, кто запустил беспилотник в сторону эсминца.

Ранее на этой неделе движение йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" угрожало атаковать американское корабли в Красном море. Thomas Hudner входит в состав авианосной ударной группы Jerald R. Ford, которую США направили в регион в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Это уже второй за последний месяц случай с перехватом ВМС США йеменских беспилотников. Аналогичный инцидент произошел 20 октября, когда американский ракетный эсминец USS Carney в течение девяти часов смог перехватить четыре крылатых ракеты и 15 беспилотников, которые вылетели с территории Йемена. Тогда Пентагон обвинил хуситов в потенциальной атаке на израильские объекты. 

Теги:
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