16 ноября, 21:02

Международный суд ООН призвал Сирию остановить пытки

Нидерланды и Канада ранее подали иск против Сирии, обвинив Дамаск в нарушении Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания

ГААГА, 16 ноября. /ТАСС/. Международный суд ООН постановил, что Сирия в качестве обеспечительной меры должна остановить пытки и жестокое обращение, которые, как утверждают Канада и Нидерланды, применяются в том числе в отношении находящихся в заключении оппозиционеров и членов вооруженных группировок. Решение огласила на слушаниях председательствующая судья Джоан Донохью.

"Сирия <...> должна принять все возможные меры для предотвращения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - отметила она. Судья также подчеркнула, что сирийские власти должны предотвратить уничтожение и обеспечить сохранность любых доказательств, относящихся к этому делу.

Нидерланды и Канада подали в июне иск против Сирии в Международный суд ООН, обвинив Дамаск в нарушении Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В документе утверждается, что сирийские должностные лица используют пытки для получения информации и признаний, а также для принуждения, запугивания, наведения страха, подавления инакомыслия и наказания. В качестве предполагаемых жертв при этом назывались отдельные лица и члены их семей, придерживающиеся определенных политических взглядов, люди, состоящие в оппозиции и вооруженных группах, в том числе находящиеся в заключении.

Сирия бойкотировала слушания, ее представители не присутствовали на оглашении решения. Обеспечительные меры обычно устанавливаются судом для того, чтобы предотвратить усугубление обстановки на время рассмотрения дела по существу. 

Теги:
КанадаСирияНидерланды
© Информационное агентство ТАСС
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