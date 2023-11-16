16 ноября, 20:58
Палестино-израильский конфликт

ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы

Сообщений о пострадавших не поступало

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня (в четверг) истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду террористических целей "Хезболлах" в Ливане. Среди подвергшихся ударам целей был ряд военных постов, используемых террористами "Хезболлах", - говорится в сообщении.

Кроме того, военные сообщили об обстрелах противотанковыми ракетами израильских приграничных районов возле населенных пунктов Биранит и Рош-ха-Никра на севере страны. "Сообщений о пострадавших не поступало. Военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли удары артиллерией по источникам обстрелов", - отметили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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