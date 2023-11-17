16 ноября, 21:20
Палестино-израильский конфликт

США развернули дополнительные комплексы ПВО Patriot на Ближнем Востоке

AP Photo/ Sean Murphy
© AP Photo/ Sean Murphy

Как отметила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, батареи THAAD пока не доставили в регион

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Дополнительные американские зенитно-ракетные комплексы Patriot уже развернуты на Ближнем Востоке, в свою очередь системы противоракетной обороны THAAD еще не доставлены в регион. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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"Батареи [комплексов] Patriot уже на месте и находятся в полной готовности, что касается батареи THAAD, то она находится в пути", - сказала Сингх.

В конце октября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что распорядился перебросить на Ближний Восток дополнительные батареи Patriot и THAAD для укрепления защиты американских сил в регионе.

Согласно последним данным, с 17 октября контролируемые американскими военнослужащими военные базы в Сирии и Ираке подверглись 58 атакам. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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