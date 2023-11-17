16 ноября, 21:43

США подвергли критике Кимберлийский процесс за отказ поддержать их позицию по РФ

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что решение Кимберлийского процесса не обнародовать пленарное коммюнике по итогам заседаний подрывает доверие к нему, поскольку "это не позволяет публично отчитаться о проделанной работе в объективной и прозрачной форме"

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов подвергла критике Кимберлийский процесс - международную организацию по сертификации алмазов - в связи с тем, что он не стал поддерживать Украину, которая вместе с западными странами хотела включить в коммюнике по итогам заседаний свою позицию по СВО. Об этом говорится в письменном заявлении Госдепартамента США.

"Решение Кимберлийского процесса не обнародовать пленарное коммюнике по итогам заседаний подрывает доверие к нему, так как это не позволяет [организации] публично отчитаться о проделанной работе в объективной и прозрачной форме, что является одной из важнейших задач многостороннего органа", - утверждало американское внешнеполитическое ведомство.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что государства - члены Кимберлийского процесса впервые за всю историю не согласовали итоговое коммюнике. Он назвал произошедшее беспрецедентным событием, которое "было спровоцировано западными странами, до последнего пытавшимися включить в проект коммюнике украинский сюжет". По словам Моисеева, призыв РФ к прекращению нападок на российскую добычу алмазов и попыток ввести необоснованные ограничения на торговлю российскими алмазами был поддержан большинством алмазодобывающих стран Африки.

Ежегодные заседания организации прошли с 6 по 10 ноября в Зимбабве. 

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