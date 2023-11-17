16 ноября, 22:10
Палестино-израильский конфликт

В Пентагоне заявили, что цель США - не допустить тотального конфликта на Ближнем Востоке

Американский министр обороны Ллойд Остин отметил, что отдельные инциденты, например единичные атаки йеменских мятежников-хуситов, не являются признаком широкомасштабного кризиса

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся не допустить тотального регионального конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин. Текст заявления приводит пресс-служба Пентагона.

"Что касается регионального конфликта на Ближнем Востоке, наша цель состоит в том, чтобы по возможности сдержать то, что происходит в Израиле и секторе Газа, и не допустить, чтобы это привело к тотальному конфликту в регионе", - сказал глава Пентагон.

Он отметил, что отдельные инциденты, например единичные атаки йеменских мятежников-хуситов, не являются признаком широкомасштабного конфликта. "Это инциденты, которые мы продолжаем наблюдать, и вы, вероятно, продолжите видеть их в будущем, но я не думаю, что на данный момент они достигли порога более широкого регионального конфликта", - сказал Остин. Он отметил, что таким порогом могли бы считаться прямые столкновения США с Ираном или хуситами. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильОстин, Ллойд
© Информационное агентство ТАСС
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