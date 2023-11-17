Венесуэла осуждает критику президента Израиля в адрес латиноамериканских стран

В МИД боливарской республики подчеркнули, что еврейское государство должно прекратить огонь в секторе Газа

КАРАКАС, 17 ноября. /ТАСС/. Венесуэла решительно отвергает критику президента Израиля Ицхака Герцога в адрес латиноамериканских стран, которые осуждают геноцид палестинского народа со стороны Израиля и требуют прекратить атаки на мирное население. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном в четверг на странице главы этого ведомства Ивана Хиль Пинто в соцсети Х (ранее Twitter).

"Боливарианская Республика Венесуэла решительно отвергает циничные высказывания президента Израиля Ицхака Герцога, который беззастенчиво критикует достойную позицию латиноамериканских стран, в том числе Венесуэлы, в отношении геноцида палестинского народа со стороны Израиля", - говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство Венесуэлы указывает, что действия Израиля подпадают под категорию "военных преступлений и рано или поздно будут осуждены в соответствии с международным законодательством". В документе подчеркивается, что "Израиль должен прекратить атаки на мирное население и систематическое истребление палестинского народа, в первую очередь женщин и детей".

Правительство Венесуэлы "присоединяется к заявлениям многочисленных латиноамериканских стран, которые требуют незамедлительного прекращения огня, осуждают нацистскую политику уничтожения, которую применяет Израиль против палестинского народа" и призывает принять "меры, гарантирующие выполнение резолюций Организации Объединенных наций в пользу создания свободного государства Палестина".