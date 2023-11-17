СМИ: при атаке Израиля на юге Ливана погибли два боевика "Хезболлах"

По сведениям портала El Nashra, израильские самолеты нанесли удары по огневым точкам шиитов в долине Эль-Хиям и возле поселков Хамамис, Эль-Маджидия и Аит-эш-Шааб

БЕЙРУТ, 17 ноября. /ТАСС/. Истребитель израильских ВВС нанес удар по району Кафр-Килла на юге Ливана, в результате погибли два члена вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах". Об этом сообщил новостной портал El Nashra.

По его информации, израильские самолеты атаковали огневые точки шиитов в долине Эль-Хиям и возле поселков Хамамис, Эль-Маджидия и Аит-эш-Шааб, а артиллерия вела обстрел окрестностей пяти сел в западном секторе ливанского юга.

Ранее военно-информационная служба "Хезболлах" в своем Telegram-канале сообщила, что шиитские боевики поразили управляемой ракетой танк Merkava в окрестностях еврейского поселения Биранит на севере Израиля. В пограничной местности у поста Джель-эль-Алям были уничтожены прямым попаданием вышки с установленными на них камерами видеонаблюдения.

По информации новостного портала Naharnet, с начала военной эскалации между израильской армией и шиитскими формированиями на юге Ливана погибли 72 боевика "Хезболлах" и 12 членов радикальных палестинских группировок.