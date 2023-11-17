Иордания: любая страна подпала бы под санкции за то, что делает Израиль в Газе

Премьер-министр королевства Айман ас-Сафади также считает "смешными" утверждения израильской армии об использовании ХАМАС больницы "Аш-Шифа" в качестве командного пункта

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Любая другая страна, которая сделала бы лишь часть того, что сейчас осуществляет Израиль в секторе Газа, уже была бы под международными санкциями. Об этом заявил в четверг вице-премьер, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман ас-Сафади.

"Любая другая страна в мире, которая сделала бы хотя бы часть того, что делает Израиль [в секторе Газа], уже оказалась бы под санкциями", - заявил он в интервью телеканалу CNN. "Это не самооборона. Это грубая уродливая месть, и мир обязан остановить ее", - отметил ас-Сафади.

Он также добавил, что, по его мнению, доказательства Израиля того, что ХАМАС якобы использует больницу "Аш-Шифа" как командный пункт, "просто смешные" и являются "оскорблением работы разведки".

27 октября армия Израиля выступила с утверждением, что основной командный штаб палестинского движения ХАМАС расположен на территории центральной больницы города Газа "Аш-Шифа", где есть несколько подземных комплексов и туннель.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на врачей этого медучреждения информировал, что больница "Аш-Шифа" в секторе Газа, в которой находятся около 4 тыс. человек, превратилась в "кладбище для больных".