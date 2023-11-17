В Венгрии считают политическим характер претензий ЕК из-за верховенства права

Министр по делам ЕС республики Янош Бока также заявил, что разбирательство в отношении Будапешта со стороны Еврокомиссии должно быть прекращено

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. Разбирательство Еврокомиссии (ЕК) против Будапешта по подозрению в несоблюдении принципов верховенства права является политически мотивированным и должно быть прекращено. Такое мнение выразил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью австрийской газете Kurier.

"Разбирательство в отношении Венгрии должно было быть закрыто уже давно. На наш взгляд, для механизма верховенства права нет никаких правовых оснований. Это политически мотивированная процедура против Венгрии", - подчеркнул Бока.

По словам венгерского министра, ЕК "превратилась в политическую комиссию со своей собственной повесткой дня". По его мнению, повестка Еврокомиссии может не соответствовать интересам государств - членов ЕС. "В моем понимании ЕК не должна брать на себя такую политическую роль", - отметил Бока.

Брюссель удерживает средства из общего бюджета сообщества и его специальных фондов, предназначенные для Венгрии, добиваясь от нее изменений в области демократии и верховенства права. Всего заморожено €22 млрд. Будапешт считает, что уже давно выполнил предъявленные ему требования, а задержки в решении этого вопроса вызваны стремлением руководства ЕС ослабить позиции правительства во главе с Виктором Орбаном.