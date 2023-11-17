16 ноября, 23:47

В Венгрии считают политическим характер претензий ЕК из-за верховенства права

Министр по делам ЕС республики Янош Бока также заявил, что разбирательство в отношении Будапешта со стороны Еврокомиссии должно быть прекращено

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. Разбирательство Еврокомиссии (ЕК) против Будапешта по подозрению в несоблюдении принципов верховенства права является политически мотивированным и должно быть прекращено. Такое мнение выразил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью австрийской газете Kurier.

"Разбирательство в отношении Венгрии должно было быть закрыто уже давно. На наш взгляд, для механизма верховенства права нет никаких правовых оснований. Это политически мотивированная процедура против Венгрии", - подчеркнул Бока.

По словам венгерского министра, ЕК "превратилась в политическую комиссию со своей собственной повесткой дня". По его мнению, повестка Еврокомиссии может не соответствовать интересам государств - членов ЕС. "В моем понимании ЕК не должна брать на себя такую политическую роль", - отметил Бока.

Брюссель удерживает средства из общего бюджета сообщества и его специальных фондов, предназначенные для Венгрии, добиваясь от нее изменений в области демократии и верховенства права. Всего заморожено €22 млрд. Будапешт считает, что уже давно выполнил предъявленные ему требования, а задержки в решении этого вопроса вызваны стремлением руководства ЕС ослабить позиции правительства во главе с Виктором Орбаном. 

Теги:
Венгрия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация