Венгрия заявила, что ЕС нуждается в отношениях с Россией, не зависящих от фактора Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что странам Запада, в том числе ЕС и Соединенным Штатам, необходимо заключить с РФ соглашение о будущей архитектуре европейской безопасности

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. Странам Евросоюза необходимо думать о выстраивании отношений с Россией в контексте разработки новой архитектуры европейской безопасности, украинский фактор не должен влиять на этот процесс. Такое мнение выразил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью австрийской газете Kurier.

"Мы должны говорить об архитектуре европейской безопасности, а значит, и о России. ЕС и страны-члены нуждаются в отношениях с Россией. Но я не считаю, что они должны зависеть от отношений между Украиной и Россией", - отметил министр.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что странам Запада, в том числе Евросоюзу и США, необходимо заключить с Россией соглашение о будущей архитектуре европейской безопасности. Он отмечал, что переговоры по этому вопросу должны состояться после урегулирования конфликта на Украине и в них вместе с ЕС и Россией должны принять участие Соединенные Штаты.