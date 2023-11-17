Зеленский заявил о дефиците снарядов 155 мм у ВСУ из-за конфликта на Ближнем Востоке

По словам украинского президента, сейчас склады пусты по всему миру, а нынешних объемов поставок от западных партнеров недостаточно для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ощущают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью группе журналистов.

"Сегодня у нас есть проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 мм. На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь? [Артиллерийские снаряды] калибра 155 мм. Наши запасы уменьшились", - приводит его слова агентство AFP.

По словам Зеленского, сейчас склады пусты по всему миру, а нынешних объемов поставок от западных партнеров недостаточно для удовлетворения потребностей ВСУ. Тем не менее, он приветствовал усилия США по увеличению производства этого типа боеприпасов.

Ранее украинский президент выразил сожаление, что поддержка Киева со стороны Запада может быть сокращена из-за ближневосточного кризиса.

Глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что США могут и будут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине. Однако тенденция к сокращению помощи Киеву начала наблюдаться еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке. Западные СМИ отмечали, что союзники Киева начали уставать от Украины. А глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности 4 октября заявил, что запасы вооружений для Украины подходят к концу. Уже 13 ноября руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что сообщество не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.