17 ноября, 00:10

Министр по делам ЕС Венгрии не верит в распад Вишеграда при победе оппозиции в Польше

Янош Бока также подчеркнул, что венгерское правительство уважает демократическое решение польского народа

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) продолжит нормально функционировать и в случае прихода к власти в Польше оппозиции во главе с бывшим председателем Европейского совета, лидером объединения "Гражданская коалиция" Дональдом Туском. Такое мнение выразил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью австрийской газете Kurier.

"Венгерское правительство уважает демократическое решение польского народа. Вишеградское сотрудничество основано на общей истории и культуре, общих ценностях и общих стратегических интересах. Исторически сложилось так, что очень редко все правительства были выходцами из одной политической семьи. В прошлом мы всегда успешно справлялись с разногласиями, и это не изменится", - ответил Бока на вопрос о возможном распаде Вишеградской группы из-за прихода Туска к власти.

По итогам парламентских выборов в Польше, прошедших 15 октября, правящая партия "Право и справедливость" получила самое большое количество мест в Сейме (нижней палате парламента) - 194. Парламентское большинство, однако, принадлежит оппозиционным силам: объединению "Гражданская коалиция" (157 мест), движению "Третий путь" (65), партии "Левые" (26) и "Конфедерации" (18). Имея парламентское большинство, оппозиция имеет возможность вынести вотум недоверия президентскому кандидату на пост премьера Матеушу Моравецкому и его министрам.

Вишеградская группа была сформирована в феврале 1991 года. Первоначально она называлось Вишеградской тройкой, но с 1993 года в связи с разделом Чехословакии на Чехию и Словакию стала "четверкой". Символически ее название связано с городом Вишеград в центральной части Венгрии, в котором в 1335 году состоялась историческая встреча королей Чехии, Польши и Венгрии для урегулирования разногласий, существовавших между этими средневековыми монархиями. 

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