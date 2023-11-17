Токио и Сеул будут сотрудничать по проблеме ракетно-ядерной программы Пхеньяна

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль подтвердили, что страны продолжат тесные контакты на всех уровнях, включая высший

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе прошедших на полях саммита АТЭС переговоров обсудили ситуацию на Корейском полуострове, включая проблемы, связанные с ракетно-ядерной программой КНДР, условившись тесно сотрудничать по этим вопросам. Об этом сообщил МИД Японии.

Подчеркивается, что лидеры двух стран провели "откровенный обмен мнениями по текущей ситуации в Северной Корее, включая ее продолжающуюся ракетно-ядерную активность", и подтвердили, что будут тесно сотрудничать как на двустороннем, так и на трехстороннем с США уровне. Фумио Кисида и Юн Сок Ёль также подтвердили, что Япония и Южная Корея продолжат тесные контакты на всех уровнях, включая высший.

Пхеньян с начала года провел около 20 ракетных запусков, включая несколько испытаний межконтинентальных баллистических ракет.

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско.