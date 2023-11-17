Лидеры Южной Кореи и Японии положительно оценили динамику отношений между странами

В качестве примера успешного взаимодействия Юн Сок Ёль и Фумио Кисида указали на взаимную помощь при вывозе граждан из Израиля

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль и премьер Японии Фумио Кисида встретились на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско и положительно оценили развитие двусторонних отношений. Об этом сообщили в администрации южнокорейского лидера.

"Лидеры двух стран приветствовали положительную динамику отношений Республики Корея и Японии", - указывается в сообщении. Стороны договорились прикладывать усилия, чтобы добиться "ощутимых результатов в различных областях" на фоне того, что восстанавливается работа консультативных органов в сферах внешней политики, безопасности и экономики, происходят контакты на различных уровнях.

В качестве примера успешного взаимодействия лидеры указали на взаимную помощь при вывозе граждан из Израиля. В Сеуле также отметили, что лидеры Южной Кореи и Японии в этом году встретились уже семь раз.

Юн Сок Ёль и Фумио Кисида также поговорили о трехстороннем сотрудничестве с участием США. "Со следующего года Республика Корея, США и Япония будут вместе работать в Совете Безопасности ООН, поэтому [лидеры двух стран] договорились сотрудничать на основе трехстороннего формата в соответствии с духом саммита в Кэмп-Дэвиде по ключевым вопросам безопасности, таким как Северная Корея, Украина", - сказано в пресс-релизе. Помимо этого, был поднят вопрос о трехстороннем сотрудничестве в сфере передовых технологий.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит 15-17 ноября, российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук. В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории.