Власти Судана уведомили генсека ООН о прекращении миссии организации

Глава МИД республики указал, что миссия вместо помощи демократическому переходу лишь ухудшила ситуацию в стране и больше не отвечает чаяниям народа и властей

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Судана в четверг направило генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором уведомило о своем решении по прекращению Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNITAMS).

"В соответствии с инструкциями моего правительства я имею честь приложить письмо от министра иностранных дел [Судана] Али ас-Садика Али на ваше [Гутерриша] имя относительно решения правительства Судана о немедленном прекращении UNITAMS", - указывается в письме главы суданского постпредства при ООН, с текстом которого ознакомился ТАСС.

В письме главы МИД республики указывается, что UNITAMS, которая была сформирована еще при предыдущем правительстве, вместо помощи к демократическому переходу лишь ухудшила ситуацию в стране и больше не отвечает чаяниям народа и властей Судана. Вместе с тем в письме указывается, что правительство Судана готово к конструктивной работе со всемирной организацией по выработке новой формулы, которая сможет принести положительный результат для страны.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, являющимся также председателем Суверенного совета, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице. По данным ООН, более 10 тыс. человек были убиты в Судане вследствие вспыхнувшего конфликта.