17 ноября, 01:03,
обновлено 17 ноября, 01:41

США по-прежнему не поддерживают независимость Тайваня в преддверии выборов на острове

Старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран отметила, что Вашингтон продолжит фокусироваться на этой политике

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат заявлять, что не поддерживают независимость Тайваня по мере приближения к выборам на острове. Об этом на спецбрифинге заявила старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран.

"Мы снова совершенно четко заявляем, что наша долгосрочная позиция заключается в том, что мы не поддерживаем независимость Тайваня, что важно поддерживать мир, стабильность и статус-кво по обе стороны пролива. Поэтому мы ясно понимаем, что наша политика не изменилась, и мы продолжим на ней фокусироваться по мере приближения к сложному периоду, связанному с выборами на Тайване", - сказала она.

Беран подчеркнула, что президент США Джо Байден четко давал понять, что США придерживаются политики "одного Китая", а "военная активность КНР в районе Тайваня, в том числе связанная с выборами", с точки зрения Вашингтона, "абсолютно неприемлема".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

Теги:
СШАТайвань
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