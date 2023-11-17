СМИ: вопрос о числе людей, которых ХАМАС готово освободить, главный на переговорах

По данным телекомпании ABC, ХАМАС готово отпустить только женщин и маленьких детей - около 50 человек

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Вопрос о числе заложников, которых радикальное палестинское движение ХАМАС готово освободить, сейчас является главным камнем преткновения на переговорах радикалов и Израиля. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на израильского чиновника.

По его словам, Израиль настаивает на освобождении всех детей, их матерей и членов их семей, всего это около 80 заложников. ХАМАС, как отмечает источник, готово отпустить только женщин и маленьких детей, то есть около 50 человек. Переговоры продолжаются.

При этом, как рассказал телекомпании американский чиновник, еще слишком рано говорить, удастся ли сторонам достигнуть соглашения.

15 ноября ABC со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга информировала, что ХАМАС и Израиль могут объявить о заключении соглашения об освобождении заложников в ближайшие два или три дня.

Ранее член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что палестинское движение готово отпустить 100 заложников, список которых передал ему Израиль, при условии перемирия, необходимого для определения местонахождения 50 из них.

Число заложников в секторе Газа, по информации израильской армии, составляет не менее 242. Они находятся в руках боевиков не только ХАМАС, но и других радикальных группировок, включая "Исламский джихад". Переговоры об освобождении ведутся при посредничестве Катара, содействие также оказывает Египет. Белый дом подтвердил, что США тоже участвуют в этом процессе. Как проинформировала 13 ноября со ссылкой на источники телекомпания CBS, главная проблема сейчас заключается в том, что движение ХАМАС до сих пор не предоставило список заложников, которых будет готово освободить.