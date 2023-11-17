В Газу въехали еще 144 грузовика с гумпомощью

В фурах привезли воду, продукты питания, медоборудование и предметы первой необходимости для работы ПВР

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 144 грузовика с международной гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в четверг через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

Об этом сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

Как указывается в сообщении, 88 грузовиков доставили в анклав продукты питания (1 765 тонн), 21 - медицинское оборудование (198 тонн), 18 - воду (340 тонн), 7 - предметы первой необходимости для организации работы пунктов временного размещения (110 тонн), 10 - смешанные грузы (192 тонны).

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа началась 21 октября - через две недели после начала обострения ближневосточного конфликта.