Палестинец сравнил ситуацию с продовольствием в Газе с блокадным Ленинградом

Асад Матар отметил, что в анклаве прекратились поставки продовольствия фурами

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Палестинец Асад Матар, встречавший в Домодедово эвакуированных из Газы родственников, рассказал журналистам о крайне сложной ситуации с продовольствием в регионе.

"Мы помним, как рассказывали историю: во время блокады ленинградской каждому выдавали по одному куску хлеба. В Газе делили по куску финика, потому что кроме фиников у них ничего не было", - сказал он. По его словам, на всю Газу сейчас работает две пекарни, и в очереди за хлебом надо стоять долгое время. Прекратились и поставки продовольствия фурами. "Люди мечтают хотя бы несоленую воду попить", - добавил Асад.

Прилетевший из Газы журналист Халид Элдирра подтвердил его слова. Он рассказал о многочасовых очередях за хлебом и отсутствие других продуктов питания. "Хорошо, если есть вода, но такая, от которой диарея постоянная. Но это считается еще нормальной водой", - сказал он.

Молодой человек потерял нескольких родственников, погибших при бомбардировках. Ему самому удалось чудом спастись, по его словам, во многом благодаря сотрудникам МЧС России, работающим на эвакуации граждан РФ из Газы "Они работают без сна", - подчеркнул Халид.

"Я боюсь одного, мне больно об этом говорить: если мы будем так смотреть на все это, возможно наши внуки спросят у наших детей, был ли такой город как Газа", - заключил Асад.