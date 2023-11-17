17 ноября, 02:28

США и Южная Корея договорились о приоритетных поставках военных товаров

Как сообщило агентство Yonhap, соглашение не имеет обязательной юридической силы

СЕУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. США и Республика Корея подписали не имеющее обязательной юридической силы соглашение о взаимном приоритете в поставках ресурсов и товаров, связанных с военной сферой. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Национальное управление оборонных закупок (DAPA) Республики Корея и Министерство обороны США подписали соглашение о безопасности поставок (SOSA). "[Южная Корея], как ожидается, сможет получать ресурсы военного характера в приоритетном порядке, что будет способствовать своевременному развертыванию и эксплуатации систем вооружений в нашей стране", - заявили в DAPA.

В свою очередь Министерство обороны США на своем сайте подчеркнуло, что соглашение не имеет обязательного характера. Договоренности позволят США и Южной Корее получать необходимые для промышленности ресурсы для удовлетворения запросов в сфере обороны, указали в Пентагоне. Республика Корея - 16-ая страна, с которой США заключили подобное соглашение. В их число входят Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония. 

Теги:
СШАРеспублика Корея
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