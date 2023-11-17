17 ноября, 02:52
Палестино-израильский конфликт

Блинкен: США дали понять Нетаньяху, что не поддерживают реоккупацию Газы Израилем

По словам госсекретаря Соединенных Штатов, Вашингтон считает, что анклав не может дальше использоваться в качестве платформы для совершения террористических атак

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. США сообщили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что повторная оккупация сектора Газа израильской армией невозможна. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании ABC.

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"Мы совершенно ясно дали понять, что повторная оккупация Газы Израилем невозможна, равно как и Газа не может дальше использоваться в качестве платформы для совершения террористических атак <...>. Она [Газа] должна находиться под палестинским управлением", - отметил он.

Блинкен подтвердил, что США сказали о своей позиции Нетаньяху. Премьер-министр, как уточняет телеканал, заявлял, что "Израиль в течение неопределенного времени будет нести ответственность за безопасность в Газе".

Ранее американский журналист лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш информировал, что Израиль хочет, чтобы сектор Газа после завершения конфликта управлялся обновленной Палестинской национальной администрацией, руководство которой будет одобрено еврейским государством. Как отмечают источники журналиста, Израиль также планирует контролировать границу с Египтом и проход людей в и из сектора Газа. При этом Херш подчеркнул, что Нетаньяху нацелен на полное уничтожение ХАМАС. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБлинкен, Энтони
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