17 ноября, 03:15
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ заявил, что при штурме больницы "Аш-Шифа" медики и военные не пострадали

Армия обороны Израиля продолжает проверки каждого этажа в зданиях медцентра, где находятся сотни человек из числа персонала и пациентов

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что медицинский персонал и военные не пострадали в ходе проводимой силами безопасности операции по зачистке территории медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщило израильское новостное издание Yedioth Ahronoth со ссылкой на армейскую пресс-службу.

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Как отмечает газета, военнослужащие подразделений ЦАХАЛ продолжают проверки каждого этажа всех зданий медицинского комплекса, при этом там остаются сотни человек из числа пациентов и медперсонала. "Проверки проводятся тщательно и с осторожностью, до сих пор ни один медицинский работник или солдат ЦАХАЛ не пострадал в результате этой операции", - заверили в армейской пресс-службе.

Израильские военные начали в среду штурм больницы "Аш-Шифа", где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского радикального движения ХАМАС. ЦАХАЛ также заявил, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября. Военные сообщили, что во время обысков территории больничного комплекса обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием. 

Теги:
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