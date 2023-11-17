Эксперт заявил, что лидеры Китая и США в Сан-Франциско в целом добились поставленных целей

Си Цзиньпин на переговорах с Джо Байденом убедился, что двустороннюю торговлю в целом не будут ограничивать, у нее остаются перспективы роста, считает старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Цунэо Ватанабэ

ТОКИО, 17 ноября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Лидеры Китая и США на встрече в Сан-Франциско в целом достигли поставленных целей в сфере смягчения опасности военных конфликтов и поддержания экономических отношений, несмотря на американские ограничения в сфере торговли технологической продукцией. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил японский внешнеполитический эксперт Цунэо Ватанабэ, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы - одного из ведущих в стране исследовательских и благотворительных центров.

"США в первую очередь хотели восстановления старых и создания новых каналов связи, в первую очередь между военными двух стран, такая договоренность была достигнута. Речь идет о формировании механизма предотвращения военных конфликтов, опасности их перерастания в ядерную войну. На этом направлении, как представляется, президент США Джо Байден добился поставленной цели", - отметил он.

С другой стороны, по его словам, "председателю КНР Си Цзиньпину было важно подтвердить, что экономика Китая из-за нынешних противоречий с Вашингтоном не будет изолирована от США и их союзников". На переговорах с Байденом он убедился, что двустороннюю торговлю в целом не будут ограничивать, у нее остаются перспективы роста, считает эксперт. "Это важно для Китая, который переживает сейчас непростой период в экономике, а уход американских инвестиций создал бы для него огромные проблемы. На этом направлении, как представляется, достигнуты определенные договоренности, стороны сохранят масштабные экономические связи", - сказал Ватанабэ.

"Однако президент Байден намерен продолжать свою политику ограничений на поставки в Китай сложных полупроводников, технологий, связанных с искусственным интеллектом, - считает собеседник ТАСС. - Здесь США не видят почвы для компромисса, они намерены добиваться и от своих союзников соблюдения таких запретов. Китай, как мне кажется, понимает твердость позиции Соединенных Штатов в этом вопросе, и он, по моему мнению, жестко и не настаивал на отмене ограничений в сфере высоких технологий. Однако, повторимся, стороны в целом высказались за сохранение масштабных экономических отношений, за их развитие. В этом смысле председатель Си Цзиньпин также добился поставленных целей".

Лидеры Китая и США провели встречу в пригороде Сан-Франциско на полях проходящего 15-17 ноября саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Эти переговоры стали седьмым контактом руководителей двух стран после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая очная встреча президента США и лидера Китая состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.