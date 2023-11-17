Правящая турецкая партия решит судьбу протокола о вступлении Швеции в НАТО

Газета Aydinlik передает, что многие представители Партии справедливости и развития выступают против одобрения протокола

СТАМБУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Судьбу протокола о вступлении Швеции в НАТО, который рассматривается в парламенте Турции, определит решение по нему руководства правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Оно будет обязательным для депутатов партии, которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Aydinlik.

По данным издания, многие представители ПСР выступают против одобрения протокола, однако им придется голосовать "за", если так посчитает руководство ПСР.

Газета напоминает, что аналогичной была ситуация при голосовании в парламенте по заявке Финляндии в НАТО. Часть депутатов, которые выступали против членства Хельсинки в альянсе, не принимали участия в голосовании. Если протокол по Швеции будет принят в профильной комиссии, его направят на рассмотрение генассамблеи парламента. Для его одобрения требуется простое большинство, отмечает Aydinlik.

Комиссия по иностранным делам парламента Турции 16 ноября приступила к рассмотрению протокола о вступлении Швеции в НАТО. Дебаты были отложены до следующей недели. Как сообщил ТАСС источник в заксобрании, возобновить рассмотрение протокола депутаты могут во вторник.

Замглавы МИД Турции Бурак Акчапар, выступая на заседании комиссии, отметил, что вступление Швеции в НАТО укрепит альянс, будет способствовать развитию двусторонних связей, в том числе в военно-технической области.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Турция и Венгрия. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом альянса в Вильнюсе в июле, однако турецкая сторона тогда выдвинула некоторые условия одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с Евросоюзом.