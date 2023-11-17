Кисида выразил Си Цзиньпину обеспокоенность совместным патрулированием КНР и РФ

Японский премьер-министр выразил уверенность в том, что стабильность в Тайваньском проливе "играет важную роль для международного сообщества"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе прошедших на полях саммита АТЭС переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность в связи с "военной активностью" КНР вблизи своих границ, включая совместную активность с Россией. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Речь идет, в частности, о совместных воздушных патрулированиях, которые РФ и КНР осуществляют над акваторией Японского моря. Ранее Токио по различным каналам уже доносил соответствующую позицию до Пекина и Москвы.

Кисида выразил уверенность в том, что мир и стабильность в Тайваньском проливе "играет важную роль для международного сообщества".

В июне ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая осуществили шестое с 2019 года совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана. В июле РФ и КНР провели учения "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море, а в конце того же месяца ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование Тихого океана. Отряд кораблей двух стран преодолел Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, Камчатский пролив и Берингово море и проследовал в северные районы Тихого океана к берегам Аляски. Японская сторона неоднократно выражала обеспокоенность в этой связи.