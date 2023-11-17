Эксперт считает, что США хотят создать с КНР систему предотвращения войны

Аналогичный механизм Соединенные Штаты использовали в отношениях с СССР, отметил японский внешнеполитический комментатор Цунэо Ватанабэ

ТОКИО, 17 ноября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. США хотели бы создать в отношениях с Китаем такой же механизм предотвращения кризисов и сползания к ядерной войне, который существовал между Вашингтоном и Москвой на последнем этапе существования СССР. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал известный в Японии внешнеполитический комментатор Цунэо Ватанабэ, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы - одного из ведущих в стране исследовательских и благотворительных центров.

"Цель США, - сказал он, - сформировать в отношениях с Китаем полномасштабную систему кризисного контроля и предотвращения ядерной войны, которая была построена с Москвой в период СССР в результате политики разрядки напряженности. Пока между Вашингтоном и Пекином ничего подобного не существует. Однако президент США Джо Байден, как говорил мне высокопоставленный сотрудник Пентагона, намерен обязательно добиться создания такой системы в отношениях с Китаем".

"Пекин, - отметил эксперт, - понимает цели Вашингтона. Однако он не настроен на легкий компромисс на этом направлении. Полномасштабная система кризисного контроля по образцу последнего этапа существования СССР создаст у США, как опасаются в Пекине, ощущение, что угроза конфликта и его перерастания в войну прочно устранена. Это может подтолкнуть Вашингтон к проведению еще более жесткой политики в отношении Китая на других направлениях".

"Однако на только что состоявшейся встрече лидеров двух стран в Сан-Франциско, - считает Ватанабэ, - Китай все же сделал шаг в сторону создания такой системы. Его подтолкнули к этому, как мне кажется, трудности в экономике, заинтересованность в сохранении масштабных торгово-экономических связей с США. Это может быть началом реальной разрядки напряженности в двусторонних отношениях, хотя пока окончательные выводы делать рано".

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден на прошедшей встрече в Сан-Франциско договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне. По данным агентства Xinhua, предполагается проводить рабочие встречи министров обороны Китая и Соединенных Штатов, наладить механизм консультаций по вопросам безопасности на море и телефонные разговоры между командующими зонами боевого командования. Лидеры двух стран провели встречу в ходе проходящего в Сан-Франциско 15-17 ноября саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.