Армия Израиля передала больнице "Аш-Шифа" в Газе питьевую воду и продукты

В клинику отправили 1,5 тыс. комплектов готового питания

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Израильские военные передали персоналу больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа несколько тысяч литров воды и наборы продуктов. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

"Более 4 тыс. л воды и 1,5 тыс. комплектов готового питания были переданы больнице "Аш-Шифа" Армией обороны Израиля", - сказано в сообщении.

Израильские военные начали 15 ноября штурм больницы "Аш-Шифа", где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского радикального движения ХАМАС. Армия также заявила, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября. Военные сообщили, что в ходе обысков территории больничного комплекса обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием.