17 ноября, 04:54
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля передала больнице "Аш-Шифа" в Газе питьевую воду и продукты

В клинику отправили 1,5 тыс. комплектов готового питания

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Израильские военные передали персоналу больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа несколько тысяч литров воды и наборы продуктов. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Более 4 тыс. л воды и 1,5 тыс. комплектов готового питания были переданы больнице "Аш-Шифа" Армией обороны Израиля", - сказано в сообщении.

Израильские военные начали 15 ноября штурм больницы "Аш-Шифа", где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского радикального движения ХАМАС. Армия также заявила, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября. Военные сообщили, что в ходе обысков территории больничного комплекса обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация