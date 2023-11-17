17 ноября, 05:13
Военная операция на Украине

Пленный военный ВСУ заявил, что Украина не хочет обменивать своих раненых бойцов

AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos

Валерий Вавко сообщил, что у него парализована нижняя часть тела, и именно поэтому он не попадает в списки на обмен

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Раненый украинский пленный рассказал о том, что власти страны не стремятся обменивать таких, как он, поскольку не хотят помогать тяжело пострадавшим бойцам. По словам Валерия Вавко, которого мобилизовали в 2022 году, у него парализована нижняя часть тела, и именно поэтому он не попадает в списки на обмен.

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"Насчет обмена: я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трехсотые, не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны", - рассказал Вавко в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что был мобилизован из города Хмельницкий на западе Украины. Служил механиком-водителем в 95-й десантно-штурмовой бригаде. Под Кременной несколько месяцев назад был ранен в спину, его забрали российские войска, оказали ему помощь.

В начале ноября пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины рассказали ТАСС, что их мобилизовали с серьезными болезнями, в том числе с проблемами со зрением, психикой и опорно-двигательным аппаратом, некоторые из них имеют инвалидность. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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