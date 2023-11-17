Al Jazeera: число погибших в секторе Газа достигло 11 470

По информации телеканала, число жертв не обновлялось несколько дней из-за коллапса системы здравоохранения палестинского анклава, которая собирала данные

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 470 человек были убиты в результате израильских ударов по Газе с 7 октября. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, число погибших не обновлялось в течение нескольких дней из-за коллапса системы здравоохранения палестинского анклава, которая собирала данные.

12 ноября Министерство здравоохранения Палестины сообщало, что число жертв израильских бомбардировок составило 11 180, среди погибших 4 609 детей. По информации ведомства, около 28,2 тысячи человек пострадали.

В Израиле официальное число погибших в результате нападения ХАМАС составляет более 1,2 тыс. человек.