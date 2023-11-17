СМИ: Эрдоган расскажет руководству ФРГ о преступлениях Израиля в Газе

На встречах также обсудят переговорный процесс Турции и Евросоюза

СТАМБУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе предстоящего в пятницу визита в ФРГ намерен заручиться поддержкой ее руководства в усилиях Анкары по привлечению к уголовной ответственности Израиля за преступления против человечности, совершенные в секторе Газа. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной будет одним из основных пунктов переговоров Эрдогана с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Эрдоган, как отмечает Milliyet, обратит внимание германских коллег на критическую ситуацию, которая складывается в Газе, проинформирует об усилиях Турции по мирному урегулированию конфликта и заявит об ожидании поддержки Берлином Анкары в ее усилиях по скорейшему прекращению огня.

На встречах также будет обсуждаться переговорный процесс Турции и Евросоюза, куда она добивается вступления в качестве полноправного члена с 2005 года, и соглашение Анкары с ЕС по мигрантам от 2016 года.

ФРГ является крупнейшим торговым партнером Турции в Европе, товарооборот между двумя странами в 2022 году составил $45,2 млрд, по итогам 2023 года он ожидается на уровне $50 млрд. Эрдоган последний раз посещал с визитом ФРГ в январе 2020 года.