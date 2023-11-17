17 ноября, 05:49

Министр культуры Казахстана обсудила проведение проектов с представителями искусства РФ

Аида Балаева выразила готовность оказать содействие тому, чтобы казахстанцы, постоянно пребывающие в России, получили возможность выступить на сценах казахстанских городов, популяризировать свои труды среди читателей и ценителей живописи страны

АСТАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в Санкт-Петербурге провела встречу с казахстанскими и российскими деятелями культуры и искусства, с которыми обсудила возможность проведения совместных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и информации республики.

"16-18 ноября в Санкт-Петербурге проходит IX Международный культурный форум, где делегации из более чем 70 стран мира обсуждают актуальные вопросы взаимодействия в сфере культуры и искусства. В рамках форума министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева провела встречу с казахстанскими и российскими деятелями культуры и искусства, жизнь и творчество которых непосредственно связаны с Казахстаном", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие музыканты, певцы, режиссеры, актеры, литературные деятели, скульпторы и художники. Участники встречи обсудили вопросы развития культуры, повышения квалификации и поддержки деятелей искусства.

"В ходе встречи Аида Балаева выразила готовность оказать содействие тому, чтобы наши соотечественники, постоянно пребывающие в России, получили возможность выступить на сценах казахстанских городов, популяризировать свои труды среди казахстанских читателей и ценителей живописи. Особое внимание она уделила проектам взаимного проведения мастер-классов, семинаров, выставок художников и скульпторов", - отметили в пресс-службе.

Во время встречи Балаева наградила медалью "Шапагат" ("Милосердие") певицу Алию Кикенову. "Для меня очень важно получить эту высокую награду. Всегда и везде я стараюсь продвигать и популяризировать казахскую культуру. Для меня это стимул продолжать это делать", - отметила Кикенова. 

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