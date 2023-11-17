17 ноября, 06:16

В Минске спрогнозировали усиление внешнего давления в ходе выборов в 2024 году

Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко отметил, что уже сейчас против страны ведется целенаправленная деструктивная деятельность, а информационная кампания приобретает черты открытой конфронтации

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Внешнее давление на Белоруссию с приближением единого дня голосования 2024 года будет только усиливаться, государство в состоянии противостоять ему. Об этом заявил председатель Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Владимир Андрейченко в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

"Не вызывает сомнения, что нас не оставят в покое (во время электоральной кампании 2024 года - прим. ТАСС), а попытки внешнего давления на страну и влияния на людей будут только усиливаться", - отметил спикер нижней палаты белорусского парламента.

По его словам, экономика, финансы, политическое строительство, духовность и сфера смыслов - "все эти области превращаются в арены реального противостояния". "Уже сегодня против Беларуси ведется целенаправленная деструктивная деятельность, а информационная кампания приобретает черты открытой конфронтации", - сказал Андрейченко.

Он заявил, что "обвинения "в ухудшении ситуации с правами человека, поддержке агрессии России против Украины, организации нелегальной миграции и депортации украинских детей" - это далеко не полный перечень "фейковых медийных вбросов западных политтехнологов для демонизации" Белоруссии и ее руководства. Спикер парламента отметил, что предстоящая электоральная кампания - очередная проверка на прочность белорусского общества. "Однако государство располагает необходимыми ресурсами, кредитом доверия народа и реальным суверенитетом", - сказал глава Палаты представителей Национального собрания.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и около 12,5 тыс. депутатов местных советов. Не позднее чем через 60 дней после единого дня голосования к работе должно приступить Всебелорусское народное собрание. 

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