17 ноября, 05:55,
обновлено 17 ноября, 06:18
Палестино-израильский конфликт

Иран уведомил США, что не хочет эскалации палестино-израильского конфликта

Глава иранского МИД отметил, что из-за принятого Соединенными Штатами и Израилем подхода в регионе, если преступления против жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан не прекратятся, более широкий конфликт может оказаться неизбежным

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана по дипломатическим каналам проинформировали США, что они не хотят разрастания масштабов палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

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"В ответ США мы сказали, что Иран не хочет распространения войны, но из-за подхода, принятого США и Израилем в регионе, если преступления против жителей [сектора] Газа и Западного берега [реки Иордан] не прекратятся, возможен любой вариант [развития событий], более широкий конфликт может оказаться неизбежным", - заявил он в интервью британской газете Financial Times.

"За последние 40 дней Иран и США обменивались сообщениями через американский отдел посольства Швейцарии в Тегеране", - уточнил Абдоллахиян. Как пишет FT, он исключил возможность прямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Ранее постоянное представительство Ирана при ООН заявило агентству Reuters, что Тегеран не будет вступать в прямой конфликт с Израилем, пока еврейское государства не совершит атаку на исламскую республику. 

Теги:
СШАИранПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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