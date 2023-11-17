Иран уведомил США, что не хочет эскалации палестино-израильского конфликта

Глава иранского МИД отметил, что из-за принятого Соединенными Штатами и Израилем подхода в регионе, если преступления против жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан не прекратятся, более широкий конфликт может оказаться неизбежным

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана по дипломатическим каналам проинформировали США, что они не хотят разрастания масштабов палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"В ответ США мы сказали, что Иран не хочет распространения войны, но из-за подхода, принятого США и Израилем в регионе, если преступления против жителей [сектора] Газа и Западного берега [реки Иордан] не прекратятся, возможен любой вариант [развития событий], более широкий конфликт может оказаться неизбежным", - заявил он в интервью британской газете Financial Times.

"За последние 40 дней Иран и США обменивались сообщениями через американский отдел посольства Швейцарии в Тегеране", - уточнил Абдоллахиян. Как пишет FT, он исключил возможность прямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Ранее постоянное представительство Ирана при ООН заявило агентству Reuters, что Тегеран не будет вступать в прямой конфликт с Израилем, пока еврейское государства не совершит атаку на исламскую республику.