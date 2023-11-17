Премьер Австралии не поддержал заявление Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине

Энтони Альбанезе заявил, что КНР "просто не является демократическим государством"

СИДНЕЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не разделил мнение президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором". Соответствующее заявление глава австралийского правительства сделал, выступая перед журналистами на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в Сан-Франциско.

Альбанезе отметил, что Китай "просто не является демократическим государством". "У наших стран очень разные политические системы. В Австралии одна политическая система, в Китае - другая, отличная от нашей. КНР не является демократическим государством с выборами и многопартийной демократией, как Австралия", - сказал он, отвечая на вопрос о высказывании американского президента Джо Байдена, назвавшего Си Цзиньпина на пресс-конференции "диктатором".

Ранее Джо Байден и Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния). После их беседы Байдена спросили на пресс-конференции, готов ли он, как и ранее в 2023 году, назвать китайского лидера диктатором. Хозяин Белого дома ответил, что "он им и является", потому "что руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США". МИД Китая назвал эти высказывания ошибочными и безответственными.