17 ноября, 06:47
Саммит АТЭС

Глава делегации Тайваня на АТЭС встретился с экономическим советником Байдена

Моррис Чан и Лаэл Брейнард обсудили экономические вопросы и выразили надежду на дальнейшее углубление экономических связей Тайваня и США, передает Центральное информационное агентство Тайваня

ГОНКОНГ, 17 ноября. /ТАСС/. Глава делегации Тайваня на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско Моррис Чан встретился с главой Национального экономического совета Белого дома Лаэл Брейнард. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

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По его данным, встреча состоялась на полях саммита в четверг по местному времени и длилась около 40 минут. Стороны обсудили экономические вопросы и выразили надежду на дальнейшее углубление экономических связей Тайваня и США, передает агентство.

Глава тайваньской делегации - 92-летний основатель крупнейшего тайваньского производителя чипов и других полупроводников - компании TSMC Моррис Чан - прибыл в Сан-Франциско во вторник. Перед вылетом в Соединенные Штаты он заявил, что намерен встретиться с другими лидерами АТЭС на полях саммита. Вместе с тем, он не ответил на вопрос журналистов о том, будет ли он встречаться с президентом США Джо Байденом. Ранее представитель Белого дома также отказался уточнить, ожидаются ли контакты президента США Джо Байдена с членами делегации Тайваня на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Моррис Чан возглавляет делегацию Тайваня на саммите АТЭС в седьмой раз. Впервые он принимал участие в нем в 2006 году от лица бывшего главы администрации острова Чэнь Шуйбяня (2000-2008). Еще шесть раз он представлял на саммите действующую главу тайваньской администрации Цай Инвэнь. 

Теги:
СШАСаммит АТЭСБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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