FT: встреча лидеров США и КНР на АТЭС продемонстрировала недоверие между двумя странами

По информации издания, тот факт, что Джо Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором", подчеркивает глубину недоверия между сторонами

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско продемонстрировала, что недоверие между Вашингтоном и Пекином сохраняется. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), отметив, что отношения двух стран находятся "на самом низком за последние 40 лет уровне".

Издание напоминает, что президент США на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР назвал Си Цзиньпина "диктатором". Этот факт, по мнению Financial Times, подчеркивает глубину недоверия между сторонами и вероятность того, что прогресс в отношениях может быть заторможен, "несмотря на то что у них есть веские причины попытаться укрепить отношения".

Новые обострения, подобные ситуации со сбитым в начале февраля в американском воздушном пространстве китайским аэростатом, которая сорвала перезагрузку отношений в начале года, "могут оказаться неизбежными", подчеркивает издание.

Байден и Си Цзиньпин 15 ноября провели встречу во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско (штат Калифорния). Переговоры лидеров США и КНР - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встретились второй раз (первый был в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали).