17 ноября, 06:33

FT: встреча лидеров США и КНР на АТЭС продемонстрировала недоверие между двумя странами

По информации издания, тот факт, что Джо Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором", подчеркивает глубину недоверия между сторонами

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско продемонстрировала, что недоверие между Вашингтоном и Пекином сохраняется. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), отметив, что отношения двух стран находятся "на самом низком за последние 40 лет уровне".

Издание напоминает, что президент США на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР назвал Си Цзиньпина "диктатором". Этот факт, по мнению Financial Times, подчеркивает глубину недоверия между сторонами и вероятность того, что прогресс в отношениях может быть заторможен, "несмотря на то что у них есть веские причины попытаться укрепить отношения".

Новые обострения, подобные ситуации со сбитым в начале февраля в американском воздушном пространстве китайским аэростатом, которая сорвала перезагрузку отношений в начале года, "могут оказаться неизбежными", подчеркивает издание.

Байден и Си Цзиньпин 15 ноября провели встречу во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско (штат Калифорния). Переговоры лидеров США и КНР - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встретились второй раз (первый был в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали). 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация