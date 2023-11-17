17 ноября, 06:36

CNN: в США не будут предъявлять обвинения по делу о хранении секретных документов Байденом

По информации телеканала, спецпрокурор Роберт Хёр и его команда юристов готовят подробный отчет о расследовании, которое продолжалось около года

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Хёр не будет предъявлять никаких обвинений в рамках дела о ненадлежащем хранении секретных документов Джо Байденом времен его вице-президентства. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации канала, Хёр и его команда юристов готовят подробный отчет о расследовании, которое продолжалось около года. В отчете, который может быть опубликован до конца 2023 года или позднее, будет содержаться, помимо основных выводов и подробностей, критика в адрес Байдена и сотрудников его администрации.

Источники газеты The Wall Street Journal рассказали, что юристы в рамках расследования больше внимания уделяли тому, кто мог иметь отношение к документам, и какие меры предосторожности соблюдались. Для выяснения обстоятельств дела спецпрокурор провел несколько бесед с чиновниками администрации Байдена, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и представителями Белого дома.

Ранее Байден на добровольной основе дал показания в рамках расследования. По сведениям The New York Times, двухдневный допрос Байдена случайно совпал с обострением ситуации на Ближнем Востоке, так как его даты были назначены еще несколько недель назад.

В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США (в 2009-2017 годах). По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр). 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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