17 ноября, 07:03

В Польше считают движение ЕС к более жесткой централизации неправильным

Премьер страны Матеуш Моравецкий заявил, что сейчас Евросоюз "находится на распутье"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Действия Евросоюза по ограничению независимости государств - участников сообщества ведут в неправильном направлении и могут негативно повлиять на будущее объединения. С таким утверждением выступил премьер Польши Матеуш Моравецкий перед прессой по итогам неформальной встречи глав правительств нескольких стран ЕС с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в столице Хорватии Загребе.

"У меня появилось впечатление, что мои коллеги (лидеры стран ЕС - прим. ТАСС) все сильнее задумываются, ведут ли в правильном направлении действия сообщества по лишению стран-членов [самостоятельных] полномочий и [все более частые случаи] принятия решений из Брюсселя по многим вопросам, - приводит агентство PAP слова Моравецкого. По утверждению главы польского кабмина, сейчас ЕС "находится на распутье". Ключевой вопрос для будущего сообщества звучит так: идти путем еще более тесной интеграции или "сосредоточиться на наиболее важных вызовах и помогать друг другу", отметил он.

Премьер Польши также сообщил, что в ходе консультаций в Загребе он уведомил о желании Варшавы вынести оборонные расходы за пределы действия регламентов объединения, касающихся процедур контроля за бюджетным дефицитом государств-участников.

По информации агентства, встреча председателя Евросовета с Моравецким, а также главами правительств Италии Джорджей Мелони, Мальты Робертом Абелой и Хорватии Андреем Пленковичем прошла в рамках подготовки стратегической повестки сообщества на 2024-2029 годы. 

Теги:
ПольшаМоравецкий, Матеуш
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