FT: в Иране назвали размещенные в Средиземном море корабли США уязвимыми для ударов

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о "разрастании" конфликта на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Развертывание кораблей ВМС США в Средиземном море в районе палестино-израильского конфликта делает их уязвимыми для возможных ударов. К такому мнению пришли иранские военные, сообщил глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Наши военные чиновники придерживаются мнения, что размещение американских авианосцев вблизи нашего региона не является сильной стороной США, а делает их доступной [целью]", - заявил он в интервью британской газете Financial Times (FT). "Скорее, это делает их более уязвимыми для возможных ударов", - добавил министр.

Абдоллахиян, как пишет FT, сказал, что Вашингтон не угрожал Тегерану возможным ударом, если военизированное шиитское движение из Ливана "Хезболлах" (британское правительство считает террористической организацией) начнет полномасштабное наступление на Израиль. Глава МИД Ирана вновь обвинил США в том, что они призвали Тегеран "проявить сдержанность", в то время как Вашингтон сам поддерживает Израиль, что ведет к эскалации.

"Война уже распространилась в регионе", - считает Абдоллахиян. "Тот факт, что йеменская армия <...> атакует оккупированные территории (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) с помощью ракет и беспилотников, означает, что война начала разрастаться. "Тот факт, что "Хезболлах" воюет с третью израильской армии, показывает, что война уже расширилась", - добавил он.

Ранее Вашингтон перебросил на Ближний Восток эскадрилью истребителей-бомбардировщиков F-16. В восточную часть Средиземного моря были направлены две авианосные ударные группы. Американская администрация предостерегла Тегеран и связанные с ним вооруженные формирования от попыток агрессии в отношении Израиля. На фоне эскалации палестино-израильского конфликта американские военные базы в Сирии и Ираке подвергались нападениям с использованием ракет и беспилотников. Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя Пентагона, с 17 октября число таких атак достигло 58.